Instagram a inceput sa testeze reclame peste care utilizatorii nu pot sari

Instagram testeaza reclame peste care utilizatorii nu pot sari. In prezent, platforma de socializare permite oamenilor sa treaca cu swipe sau sa deruleze pe langa reclamele care apar in fluxul principal de imagini si videoclipuri, precum si in fluxurile Stories si Reels, scrie BBC.Dar acum testeaza o functie numita "ad break", pe care utilizatorii spun ca nu o pot sari ca de obicei.Imaginile publicate online arata un cronometru, care numara pana la zero inainte ca functionalitatea normala ... citește toată știrea