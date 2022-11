Instalatiile de Craciun din Victoria, vandalizate si aruncate la gunoi (FOTO)

Iluminatul festiv in Victoria a debutat cu stangul. Mai multe ornamante de Craciun de pe brazii special montati pentru sarbatorile de iarna au fost distruse.Primaria Victoria a inceput pregatirile pentru perioada sarbatorilor de iarna. A pus instalatiile de Craciun in parcul din centrul orasului.Desi autoritatile locale au depus efortul de a lumina parcul public in spiritul sarbatorilor de iarna, se pare ca unii localnici s-au gandit ca ornamentele ar da mai bine in cosul d egunoi.Mai ... citeste toata stirea