Au strigat dupa ajutor, un strigat de disperare in fata mortii. A fost singura speranta a tinerilor surprinsi in incendiul din subsolul Blocului 2B, Turn, din cartierul Garii din Fagaras, in iunie anul trecut. Unul dintre ei a fost scos fara suflare din fumul greu si inecacios, care cuprinsese incaperea. Ceilalti doi au fost scosi din infern cu viata, dar in stare grava. Ilie R. avea 34 de ani, iar viata lui se oprise in acea noapte de iunie.,,O tragedie fara margini! Cuvintele nu pot mangaia ... citeste toata stirea