Instanta penalizeaza derapajele primarului Fagarasului. Edilul a pierdut procesul in fata juristului Adrian Gavrila, dar poate face recurs

Juristul Adrian Gavrila l-a invins in instanta pe primarul Fagarasului. Tribunalul Brasov, sectia Contencios administrativ si fiscal, s-a pronuntat miercuri, 26 octombrie 2022, in Dosarul nr. 1897/62/2022 inregistrat la aceasta instanta la data de 30 mai 2022. Magistratii obliga paratii, primarul si Municipiul Fagaras, sa anuleze raportul de evaluare pe care l-a intocmit primarul in cazul juristului Adrian Gavrila. Dar se poate face recurs. Este inca un proces dintr-o lunga lista pe care il ... citeste toata stirea