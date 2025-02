Institutii publice: Numarul de posturi ocupate a crescut anul trecut cu 15.101

Institutii publice: in decembrie 2024, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania a ajuns la 1.306.893, inregistrand o crestere de 15.101 fata de ianuarie 2024, potrivit datelor Ministerului Finantelor (MF), consultate de AGERPRESPeste 64% dintre posturile ocupate se aflau in administratia publica centrala, cu un total de 838.323 (o crestere de 11.748 fata de luna ianuarie 2024). Dintre acestea, 619.119 posturi erau in ... citește toată știrea