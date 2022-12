Institutiile de cultura ale Primariei Brasov, finantate cu peste 17 milioane de lei de la bugetul de stat

Primaria Brasov a primit de la bugetul de stat 17.596.899 de lei, pentru finantarea institutiilor de cultura pe care le are in subordine. Banii vin de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, iar repartizarea s-a facut printr-o hotarare de Guvern aprobata in sedinta din 14 decembrie.Astfel, potrivit actului normativ amintit, Teatrul pentru copii "Arlechino" Brasov a primit suma de 698.954 lei, Teatrul Sica Alexandrescu - 2.396.615 lei, Filarmonica Brasov - 5.145.305 lei si Opera Brasov - 8.816. ... citeste toata stirea