Institutile publice sunt obligate sa acorde tichete de vacanta

Institutiile publice sunt obligate sa acorde tichetele de vacanta, iar lipsa resurselor financiare sau necuprinderea sumelor respective in bugetul aprobat nu reprezinta o piedica legala in privinta acordarii lor.Extista inca institutii publice care nu acorda tichete de vacanta invocand lipsa alocarii bugetare, interpretand eronat textul actelor normative.O astfel de situatie a fost solutionata in instanta in favoarea angajatilor, in care institutia publica refuza in acest mod acordarea ... citeste toata stirea