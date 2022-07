Institutul National al Patrimoniului incepe restaurarea bisericii din Drauseni

Biserica Evanghelica din Drauseni (comuna Cata), aflata pe lista monumentelor istorice de importanta nationala, va intra in reabilitare, dar va mai dura pana la deschiderea santierului. Deocamdata, proiectul este abia in etapa pregatirii documentatiilor, ce vor fi realizate de un consultant de specialitate contractat de Institutul National al Patrimoniului.1 milion de lei numai documentatiaPentru gasirea unei firme care sa asigure consultanta in elaborare documentatii tehnico-economice si ... citeste toata stirea