Instructor de dans, arestat pentru acte sexuale cu minore

Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de act sexual cu un minor - 5 acte materiale si coruperea sexuala a minorilor - 3 acte materiale. Din cercetari a reiesit ca un barbat, in varsta de 29 ani, in calitate de instructor de dans sportiv, ar fi transmis unei cursante, in repetate randuri, fotografii si imagini de natura sexuala. Ulterior, ar fi intretinut cu aceasta acte sexuale ... citeste toata stirea