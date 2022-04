Instructor de dans din Brasov, sex cu minore. Fetele erau cursantele sale

Mama unei fete din Brasov care facea dans a sesizat politia ca fiica sa minora a intretinut relatii sexuale cu instructorul. Cercetarile au dezvaluit ca fata nu era singura "cucerire" a instructorului. Un instructor de dans a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de act sexual cu un minor (5 fapte) si coruperea sexuala a minorilor (3 fapte). "Din cercetari a reiesit ca un barbat, in varsta de 29 ani, in calitate de instructor de dans sportiv, ar fi transmis unei cursante, in ... citeste toata stirea