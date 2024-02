Instructor de inot de la CS Dinamo, arestat pentru viol asupra unei fetite de 7 ani

Un instructor de inot de la CS Dinamo a fost retinut si ulterior arestat, pentru viol asupra unei fetite de sapte ani. Fapta s-a petrecut la bazin, in timpul programului.Un tanar de 20 de ani, instructor de inot la clubul Dinamo, a fost retinut de politisti si procurori pentru viol asupra unei fetite de sapte ani. Fapta s-a petrecut in incinta bazinului de inot, in timpul programului. Reprezentantii CS Dinamo au precizat ca au reziliat contractul de activitate sportiva dintre club si antrenor, ... citește toată știrea