Instructor de schi in varsta de 96 de ani, in Poiana Brasov

Gheorghe Eftimie, sau nea Gica cum ii spun apropiatii, are 96 de ani si, la aceasta varsta, este instructor de schi in Poiana Brasov.Energia, vitalitatea, atitudinea pozitiva si pasiunea pentru acest sport il ajuta pe nonagenar sa se mentina "verde" si la aceasta etate foarte inaintata.La 96 de ani, nea Gica este unul dintre cei mai in varsta schiori din tara noastra. Pasiunea pentru ... citește toată știrea