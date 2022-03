Instructorii auto, luati la rand de ANAF: actele la control pe 3 ani in urma, la ce se uita Antifrauda

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, verifica modul in care reprezentantii legali ai scolilor de soferi din intreaga tara au fiscalizat taxele de scolarizare incasate in perioada 2019-2021.In prezent sunt verificate 239 de firme cu activitate in acest domeniu si s-a constatat ca in 24 de cazuri s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 8,53 milioane lei, prin sustragerea de la plata TVA, a impozitului pe venitul microintreprinderilor si a impozitului pe ... citeste toata stirea