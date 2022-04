Instructorul de dans, Paul Costin, a fost arestat. Eacuzat de ,,corupere sexuala a minorilor si act sexual cu un minor"

Sursa foto: Facebook / Paul CostinUn barbat, in varsta de 29 ani, in calitate de instructor de dans sportiv la un club din Brasov a fost arestat in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de act sexual cu un minor - 5 acte materiale si coruperea sexuala a minorilor - 3 acte materiale, Acesta ar fi transmis unei cursante, in repetate randuri, fotografii si imagini de natura sexuala. Ulterior, ar fi intretinut cu aceasta acte sexuale consimtite. Faptele ar fi avut loc in ... citeste toata stirea