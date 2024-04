"Intai au fost versurile, apoi a venit profetia, iar la final ... Politia"

Politistii brasoveni si-au ales un purtator de cuvant care este si foarte implicat in activitatea sa, dar are grija sa nu uite ca umorul ne poate face sa privim ceva mai ingaduitori chiar si faptele antisociale. Agent sef principal Daniel Zontea ne aminteste de cate ori se poate ca are simtul umorului, uneori chiar si atunci cand trimite un banal comunicat de presa. Tot Daniel Zontea este si cel care poate privi cat se poate de serios o problema extrem de grava, cum este consumul de droguri si ... citește toată știrea