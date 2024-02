Intalnire de suflet la Teliu: tineri crescuti "sub aripa" lui Simion Cibian, astazi preoti sau cantareti bisericesti

Ziua de luni, 19 februarie, a fost pentru credinciosii din parohia Teliu un moment de bucurie duhovniceasca, printr-o comemorare deosebita, o intalnire de suflet a tinerilor care au crescut in parohia Noua, din Brasov, in timpul pastoririi vrednicului de amintire Pr. Icon. Stavr. Simion Cibian. Tineri care actualmente, potrivit Mitropoliei Ardealului, o parte dintre ei sunt preoti in diferite eparhii din tara, iar ceilati cantareti bisericesti sau persoane care sunt in slujba Bisericii. ... citește toată știrea