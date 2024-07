"Intalnire oarba cu o carte", in Piata Sfatului

Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania continua in Piata Sfatului din Brasov, pana marti, 9 iulie.La standul "Anticariat" gasiti o multime de carti cu preturi ce pornesc de la 2,99 lei si ajung la 30 de lei. Oferta este una extrem de bogata, iar elementul inedit al standului il reprezinta "blind date with a book" (intalnire oarba cu o carte, trad.), unde cartile sunt impachetate, iar pe ambalaj nu apar decat indicii despre ce contine volumul respectiv."Avem carti in limba engleza, in limba ... citește toată știrea