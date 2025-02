Intampinarea Domnului, praznic imparatesc. ,,Slobozeste pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace"

Duminica, 2 februarie a.c., praznuim Intampinarea Domnului in Templu, sarbatoare imparateasca, pentru ca se raporteaza direct la persoana Domnului Dumnezeu si Mantuitor al nostru Iisus Hristos. ,,Si cand s-au implinit zilele curatirii lor, dupa Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim ca sa-L puna inaintea Domnului, Si ca sa dea jertfa, precum s-a zis in Legea Domnului: o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Si iata, era un om in Ierusalim, cu numele Simeon; si omul acesta era ... citește toată știrea