Intarziate, dar se vor face: proiectele mari din Fagaras, fazate pe urmatorul ciclu UE

Consilierii locali din Fagaras s-au intrunit marti, 29 octombrie in sedinta extraordinara, pentru a aproba "fazarea" unor proiecte UE, nefinalizate in termen si care urmeaza sa fie etapizate pe urmatorul ciclu bugetar, 2021 - 2027. Printre acestea: cel de mobilitate urbana, modernizarea Casei de Cultura si a Parcului Regina Maria."Este vorba despre acele proiecte, despre care Lucian Cupu si Cristina Paicu (PNL, respectiv USR, in opozitia primarului, membru PSD - n.r.) spuneau in sedintele de ... citește toată știrea