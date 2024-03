Inteligenta artificiala, "dascal" pentru Generatia Tech

Cea de-a treia editie a Programului Generatia Tech Brasov a ajuns la final. Peste 1.000 de tineri si adulti s-au specializat in mod gratuit in domenii precum Java, JavaScript, Web development (incepatori si avansati), Web design, Digital Marketing si Project Management, iar unii dintre ei si-au gasit si un loc de munca. Anuntul a fost facut miercuri, intr-o conferinta de presa, organizata de Agentia Metropolitana Brasov si Primaria Municipiului Brasov, institutii partenere in implementarea ... citește toată știrea