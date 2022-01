Internata la psihiatrie ani de zile si cu unul din apartamente vandut. Cum a scapat o femeie de un cosmar demn de un scenariu de Hollywood

Carmen, o femeie care locuia in Brasov, a trait un cosmar cum numai in filme se vede. Niste prieteni de familie au reusit sa o interneze in spitalul de psihiatrie, i-au vandut un apartament, au devenit tutorii ei si au facut numeroase acte in numele acesteia. Femeia a scapat de cosmar cu ajutorul Asociatiei Catharsis. "La sfarsitul anului 2013, Carmen a iesit la plimbare cu catelusul ei. Cand s-a intors, cineva ii schimbase butucul de la usa si nu a mai putut intra in casa. S-a dus la mama ei, ... citeste toata stirea