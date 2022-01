Internet gratuit, in Codlea. Unde sunt instalate punctele de acces Wi-Fi

Cu sprijinul fondurilor nerambursabile acordate de catre Uniunea Europeana, autoritatile locale din Codlea au reusit sa finalizeze implementarea proiectului "WiFi4EU" ce are scop promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale.Astfel, in 15 locatii din municipiul Codlea, precum parcuri, piete si cladiri publice, biblioteci, centre de sanatate si muzee, locuitorii vor beneficia de internet Wi-Fi gratuit."In baza Acordului de Grant prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei ... citeste toata stirea