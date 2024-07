Intersectia Calea Bucuresti - strada Nicolae Titulescu, blocata in 8 iulie

Lucrarile de amenajare a benzii speciale pentru transportul in comun de pe traseul liniei 5 (RATBV) ajung astazi pe Calea Bucuresti, in zona Pavilionului Astra a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. In zona vor fi stabilite si restrictii de circulatie. Astfel, potrivit anuntului Primariei Brasov, luni, 8 iulie, intre orele 11.00 si 16.00 va fi inchis accesul inspre si dinspre str. Nicolae Titulescu la intersectia cu Calea Bucuresti (zona Spitalului ... citește toată știrea