Intersectia de la Predeal, gata dupa aproape doua luni

Incepute in a doua jumatate a lunii septembrie, lucrarile la intersectia dintre DN1 si drumul care asigura accesul la domeniul schiabil din Predeal au fost finalizate miercuri, 9 noiembrie. Lucrarile au fost realizate in regie proprie, prin sectia de productie a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Aceasta intersectie a fost amenajata pentru se descongestiona, in mare, traficul rutier din zona, unde, in anii trecuti apareau blocaje din ... citeste toata stirea