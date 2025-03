Interventie de urgenta pe drumurile nationale din Regiunea Centru din cauza ninsorii abundente VIDEO

Ninsorile abundente care au inceput sa cada in aceasta seara in Regiunea Centru ingreuneaza circulatia pe drumurile nationale.Distribuie daca iti place!Ninsorile abundente care au inceput sa cada in aceasta seara in Regiunea Centru ingreuneaza circulatia pe drumurile nationale. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) a mobilizat toate utilajele disponibile pentru a asigura conditii optime de trafic si pentru a preveni blocajele rutiere.Echipele de interventie actioneaza cu utilaje ... citește toată știrea