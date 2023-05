Radu-Valentin Paul aduce in atentia brasovenilor informatii despre un caz similar din GermaniaUrmeaza deschiderea unui aeroport international in Brasov. Speram ca impactul asupra mediului de afaceri local sa fie unul pozitiv. Din dorinta de a afla mai concret ce o sa insemne acest impact, Radu-Valentin Paul a cautat o situatie similara, ca sa poata analiza ce s-a petrecut acolo si sa obtina ceva mai clar pentru brasoveni. Acesta a cautat un aeroport construit in ultimii ani in Europa, dar nu ... citeste toata stirea