Interviu. Dan Puric: ,,Eroii nu mor niciodata, ei mor doar in inima lasilor"

,,Noi nu avem eroi si martiri, noi avem eroi-martiri, care in acelasi timp au luptat pentru pamantul tarii si pentru credinta, pentru pamantul sufletesc" a fost declaratia maestrului Dan Puric in fata Crucii-monument de la Manastirea Sambata de Sus, edificata in memoria eroilor anticomunisti din Esara Fagarasului. In fiecare an participa la comemorarea anuala a tinerilor haituiti prin munti si ucisi de securitatea comunista. Dar tine conferinte si in satele fagarasene, acolo unde este asteptat ... citește toată știrea