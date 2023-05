Spune muzicianul Razvan Stoica care a concertat la Fagaras cu o vioara Stradivarius din 1729 in valoare de 10 milioane de euroCunoscutul solist Razvan Stoica, colaborator al celor mai prestigioase filarmonici internationale, a trecut prin Fagaras unde, impreuna cu sora sa, Andreea Stoica, a sustinut un concert de vioara, pe data de 5 mai a.c., in Sala Tronului din Cetatea Fagarasului. Putina lume din Fagaras stia cine este Razvan Stoica pana in momentul concertului, iar oamenii au venit sa-l ... citeste toata stirea