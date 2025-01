Interviu. Primarul comunei Ucea: ,,Fata de mediul privat unde deciziile se iau pe loc, in administratia publica este mult gri, multa incertitudine". Cadastrarea gratuita, un esec pentru primarii

Ucea este comuna fagaraseana cu o istorie de sute de secole, fiecare sat avand o poveste speciala, dar si traditii unice. Sunt 2084 de locuitori, care, sunt interesati de soarta comunei parca niciunde in alta localitate. Tocmai de aceea s-au succedat la conducerea comunei Ucea, in fotoliul de primar, reprezentanti de la mai toate partidele politice in ultimele trei decenii. Au fost primari de la USD si APR (Barsan Vasile), de la PER (Vasile Silea), de la PNL (Marian Bacila si Adrian Grovu). ... citește toată știrea