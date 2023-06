Posibila interzicere a centralelor de apartament revine in discutia publica, odata cu nominalizarea unui nou ministru al mediului. Potrivit Agerpres, Mircea Fechet a fost intrebat, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Mediului, cand vor fi interzise in Romania centralele de apartament. El a subliniat ca nu vrea sa avanseze un termen, pentru ca va trebui sa faca o analiza foarte serioasa."Exista, astazi, municipalitati care deja interzic instalarea de centrale proprii in ... citeste toata stirea