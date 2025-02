"Intoarcere la Origini", pe 16 martie

Publicul este invitat la concertul "Intoarcere la Origini", Marius Mihalache & Band, invitat Mihai Margineanu, eveniment ce va avea loc la Centrul Cultural Reduta, in 16 martie, ora 19.00."Conceptul concertului vrea sa aduca in prim plan acea muzica care face parte din ADN-ul nostru si care invaluie constiinta colectiva a romanilor. Este muzica cu care ne-am nascut si de la care am inceput sa ne construim valorile. In acest proiect, imi doresc sa invit artisti ... citește toată știrea