Patru sagunisti sunt castigatorii concursului international "F1 in Schools", a carui finala s-a desfasurat saptamana trecuta, in Singapore. Este singura echipa din Romania care a ajuns in finala, pe care au si castigat-o.Cei 4 elevi din clasa a XII de la Colegiul National "Andrei Saguna" care au obtinut aceasta performata remarcabila sunt David Abrudan, Mihnea Grigore, Dennis Bart si Amir Al Mousawi."Au proiectat si turnat o masina-macheta tip formula 1 pe care au testat-o si cu care au ... citeste toata stirea