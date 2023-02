Joi, 2 februarie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au dispus retinerea unui barbat, in varsta de 50 de ani, dupa ce ar fi fost depistat de doua ori, in mai putin de o ora, in timp ce conducea autovehiculul sub influenta alcoolului.La prima masurare a alcoolemie rezultatul a fost de 0,36 mg/l alcool pur in aerul expirat.Dupa intocmirea documentelor de constare, barbatului i-a fost retinut permisul de ... citeste toata stirea