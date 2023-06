In timp ce afacerile s-au luptat in 2022 pe fondul inflatiei ridicate, al cresterii ratelor dobanzilor si al razboiului din Ucraina, compania carVertical, care furnizeaza istoricul vehiculelor, a reusit sa inregistreze o crestere. Compania a inregistrat un venit record de 23,3 milioane Euro in 2022, in crestere cu 30% fata de 17,7 milioane Euro in 2021.Unul dintre marile succese ale carVertical continua sa fie Romania, care se numara printre pietele de top pentru companie si care ofera ... citeste toata stirea