Intr-un final gradinita din cartierul Tractorul a fost inaugurata. La capacitate maxima va functiona din toamna

Dupa ce lucrarile de constructie au fost finalizate inca din luna august a anului trecut, gradinita de pe strada Ioan Popasu din Brasov (care functioneaza in subordinea Gradinitei nr. 35), din cartierul Tractorul, a fost deschisa luni, 15 aprilie, printr-un eveniment la care au participat parinti si oficiali locali. Pentru inceput, la aceasta gradinita sunt 65 de prescolari, insa numarul va creste, avand in vedere ca are o capacitate proiectata de 90 de locuri.22 de prescolari intr-o ... citește toată știrea