Partida Romania-Andorra din preliminariile Euro 2024 va fi inchisa publicului larg, in urma deciziei UEFA. Dar copiii sub 14 pot intra gratis la meciul de pe 15 octombrie, ora 21.45, anunta FRF.Federatia Romana de Fotbal a elaborat, in urma deciziei UEFA, o procedura in acord cu normele forului continental si legislatia romaneasca.CINE ARE ACCES PE STADIONCopiii care nu au implinit 14 ani din cadrul ... citeste toata stirea