Intrarea Domnului in Ierusalim. Floriile

In duminica a sasea din postul Pastelui, cunoscuta in popor si ca Duminica Floriilor, crestinii sarbatoresc Intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim. Duminica, 28 aprilie a.c., credinciosii ortodocsi si greco-catolici vor participa la slujba de Florii cand vor purta in maini ramuri de salcie, de finic sau de palmier, in functie de zona in care se afla, amintind astfel de marele praznic imparatesc. Cu sase zile inainte de Pasti, Iisus a trimis pe doi dintre apostolii sai la Betfaghe, ... citește toată știrea