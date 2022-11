Intrarea in biserica a Maicii Domnului. Dezlegare la peste

,,Astazi inainte-insemnarea bunavointei lui Dumnezeu si propovaduirea mantuirii oamenilor, in templul lui Dumnezeu luminat fecioara se arata si pe Hristos tuturor mai inainte Il vesteste. Acesteia si noi cu mare glas sa-i strigam: Bucura-te, plinirea randuielii Ziditorului!"In fiecare an, pe data de 21 Noiembrie, praznuim Intrarea in biserica a Maicii Domnului, adica in Templul din Ierusalim. In popor praznicul mai este numit Vovedenia sau Ovedenia. Nu vom gasi in Sfinta Scriptura acest ... citeste toata stirea