Intrarea in Brasov dinspre Feldioara, largita la 4 benzi

Pe langa proiectul de resistematizare a Caii Feldioarei pe tronsonul dintre centura si intersectia cu strada Fantanii, Primaria Brasov are in plan extinderea tronsonului de sosea la cate doua benzi pe sens pana la intrarea in municipiu dinspre Feldioara.Proiectul include inclusiv largirea podului peste Ghimbasel, recent fiind emis un certificat de urbanism in vederea efectuarii studiului de fezabilitate ... citește toată știrea