In fiecare an la 21 noiembrie a.c., crestinii ortodocsi si greco-catolici praznuiesc Intrarea in Biserica a Maicii Domnului. Este prima sarbatoare care marcheaza Postul Craciunului, iar in aceasta zi este dezlegare la peste.Sarbatoare bazata pe TraditieNu vom gasi in cele patru Evanghelii canonice nicio relatare cu privinta la copilaria Maicii Domnului sau la familia ei. Aceste lucruri s-au pastrat doar in Traditia nescrisa a Bisericii pe care noi o numim Sfanta Traditie si in unele ... citeste toata stirea