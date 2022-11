Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Ziua in care se deschid cerurile si se implinesc dorintele

Intrarea Maicii Domnului in Biserica este una dintre cele mai importante pentru crestinii care respecta cu strictete cele mai importante date din calendarul bisericesc. In traditia populara se spune ca pe 21 noiembrie, in ziua de Ovidenie sau Vovidanie, cum i se mai spune, se deschid cerurile si se indeplinesc dorintele.IntrareaMaicii Domnului in Biserica este o sarbatoare a Luminii, o zi deosebita in carecrestinii sunt indemnati la bunatate si credinta. Ziua ... citeste toata stirea