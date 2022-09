Intrarea Romaniei in Schengen, ceruta in Parlamentul European

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, ca decizia privind primirea Romaniei in Schengen sa fie adoptata pana la finalul anului.,,Romanii merita in Schengen! Romania respecta de foarte multi ani toate criteriile privind aderarea la spatiul Schengen, iar evaluarile succesive ale Comisiei Europene, confirmate si in contextul razboiului din Ucraina, arata ca tara noastra asigura protectia frontierelor externe, ... citeste toata stirea