Intre AFI si Politie: Batut in strada, de-au stat si masinile in loc

Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a confundat strada cu ringul de box si i-a aplicat unei alte persoane o ploaie de lovituri cu pumnul in cap. Totul s-a petrecut in seara zilei de duminica, 26 iunie, la ora 19:00, in Centrul Civic al Brasovului, intre AFI mall si sediul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov au dispus, mai intai, retinerea pentru 24 de ore a agresorului, dupa care acesta a fost prezentat judecatorului de ... citeste toata stirea