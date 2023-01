Intre Craciun si Anul Nou: 67 de nasteri la Brasov

Peste 4.000 de copii au fost adusi pe lume la Maternitatea Brasov, anul trecut. Doar intre Craciun si prima zi a anului 2023 s-au nascut peste 60 de micuti."Anul trecut s-au nascut in maternitatea noastra aproape 4.200 de copii, iar intre Craciun si Anul Nou, 67 de copii. Deci, am avut o activitate obisnuita si constanta. Anul Nou l-am inceput cu nasterea a patru fetite, toate sanatoase. Doar prima nascuta a fost mai mica, de 2.490 de grame in greutate, de aceea a fost incadrata la prematuri ... citeste toata stirea