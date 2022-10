Intre Homorod si Cata: Cu 0,91 la mie a bagat o femeie in spital

Joi, 27 octombrie, dupa amiaza, in jurul orei 17.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 132B din judetul Brasov."In fapt, un barbat, in varsta de 40 ani, din judetul Harghita, care conducea un autovehicul intre localitatile Homorod si Cata, a intrat in coliziune cu un autoturism, ce se deplasa din sens opus, condus de catre o femeie, in varsta de 43 ani, din judetul Neamt. In urma producerii accidentului rutier a ... citeste toata stirea