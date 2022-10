Beat, fara permis si cu masina neinmatriculata: pentru aceste infractiuni, politistii de la Sectia de Politie Rurala Feldioara au dus un sofer direct in arest. Barbatul, in varsta de 35 de ani, a fost prins joi, 27 octombrie, in jurul orei 3.00, pe DJ 103B, avand directia de deplasare Tarlungeni-Budila. "In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei ... citeste toata stirea