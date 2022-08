Intre Zarnesti si Rasnov: victima-inculpat

Politia Zarnesti a fost chemata in weekend la un accident pe DN73A, unul fara victime, cu un singur "titular". Simpla constatare s-a incheiat insa cu catuse, pentru ca soferul nu era la primul dosar penal pentru "conducerea unui vehicul fara permis de conducere"."In fapt, un tanar, in varsta de 19 ani din judetul Brasov a condus un autoturism pe DN73A, din directia Zarnesti catre Rasnov, iar la intersectia cu DJ112A, ar fi patruns pe acostamentul drumului si s-a rasturnat, in urma ... citeste toata stirea