Intrebarea cu care a inceput anul: Interzicem petardele in Brasov?

Perioada sarbatorilor de iarna este una de cosmar pentru animalele de companie si stapanii lor, din cauza petardelor ce sunt aruncate de oamenii care cred ca, in acest mod, "alunga spiritele rele". Situatia ar putea fi reglementata in perioada urmatoare, planul unui ales local brasovean, Sorin Basca (PSD) fiind sa fie aprobata o hotarare de Consiliu Local privind interzicerea folosirii petardelor in oras.Deocamdata, demersul consilierului local este in stadiul obtinerii semnaturilor de ... citește toată știrea