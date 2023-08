Sunt sau nu de folos asigurarile voluntare de sanatate? Un raspuns il da dr. Adrian Pana, expert in politici publice si management sanitar, pornind de la exemplul cazurilor in care unii oameni aleg "sa-si asigure spaga", pe principiul "in teorie primesc tot de la stat, pentru restul dau spaga, nu vad rostul unei asigurari private".Va prezentam interviul in continuare:-Sa stiti ca unii asigurau spaga, ca s-o zic pe fata! "Da-mi 800 de lei pe fiecare zi de spitalizare!". Ce sa faca omul cu ... citeste toata stirea