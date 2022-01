Intrebari si raspunsuri din partea specialistilor despre vaccinarea la copii

Ne apropiem cu pasi repezi de inceperea campaniei de vaccinare a copiilor cu varste intre 5-11 ani. Am sperat inainte de valul 4 ca vom invata ceva din propria noastra durere si suferinta, dar nu prea am facut acest lucru.Voi continua dialogul meu imaginar cu mamele copiilor cu varsta intre 5-11 ani, care sunt anuntate ca pot sa se prezinte, la vaccinare, cu copiii lor, daca doresc. Oare ce intrebari as pune ? Ce ingrijorari mi-as exprima, ca mama?Este aprobat vaccinul pentru populatia ... citeste toata stirea